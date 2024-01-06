В Волгограде призвали носить маски из-за роста COVID-19

Во многих странах растет число случаев заражения различными вирусами.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал продолжать носить маски. По его словам, в нескольких странах наблюдается устойчивый рост случаев заболевания COVID и гриппом. Во время праздников их становится только больше.
«Продолжайте носить маски, проветривать помещение и соблюдать дистанцию, чтобы уменьшить риск заражения. И убедитесь, что вы и ваши близкие вакцинированы от COVID-19 и гриппа», — написал глава ВОЗ в социальной сети.
По данным Роспотребнадзора, в Волгоградской области циркулируют риновирус, бокавирус, парагрипп, аденовирус, РС-вирус, а также вирусы гриппа типа А и COVID-19. На прошлой неделе в регионе выявили 653 случая коронавируса.