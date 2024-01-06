Выигравший миллиард в «Русском лото» пока не явился за призом

В 2023 году 67% победителей с крупными выигрышами оформили их в январе, 19% — в феврале (включая приз в 1 млрд рублей), последний из 75 миллионеров прошлогоднего новогоднего тиража «Русского лото» обратился за оформлением в декабре. Причины задержек — выбор способа оформления (по почте или лично в Москве), необходимость договориться на работе о поездке и спланировать ее. Также победители не сразу вспоминали о купленных билетах. Общий срок обращения за выигрышем — около 3,5 лет с даты тиража: если за это время победитель не объявится, выигрыш будет в полном объеме перечислен в федеральный бюджет, сообщает «Столото».