Как будет работать общественный транспорт Москвы в ночь на 7 января

При этом в центре города будут перекрыты некоторые улицы, это следует учитывать при планировании маршрутов. Так, 6 января с 18.00 до 20.00 на участке Соймоновского проезда от площади Пречистенские Ворота до Пречистенской набережной и на улице Волхонке от площади Пречистенские Ворота до улицы Ленивки будет курсировать только общественный транспорт. С 20.00 6 января до 03.00 7 января движение на этих участках перекроют полностью.