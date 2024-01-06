Стало известно, какая погода будет в Новосибирске в январе 2024 года. Средняя температура воздуха во второй месяц зимы составит от −7 до −15 градусов.
Во второй декаде января могут быть резкие перепады дневных и ночных показателей — от −29 до −7 градусов. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду практически без солнечных дней.
По информации сервиса «Яндекс. Погода», самым холодным днем станет 16 января. Похолодает до −17 градусов. Самая морозная ночь придется на 31-е число — до −27 градусов. В субботу, 6 января, начнется снегопад, который продлится неделю. 8 января ожидается до +1 градуса. 14-го числа ожидается новая волна осадков.
Сервис World-weather прогнозирует относительно теплый месяц. По информации специалистов, 12 января столбики термометров опустятся до −21 градуса. Самая холодная ночь ожидается 13-го числа — до −22. Средня температура воздуха в январе составит от −7 до −16 градусов. Ясная погода установится в Новосибирске 7, 26 и 27 января.
Портал Gismeteo также предупреждает о потеплении до 0 градусов 8 января. По данным сервиса, самым холодным днем станет 15 января (до −16 градусов). Ночью 10 января похолодает до −23. Ясные дни прогнозируют 22, 23, 29, 30 и 31-го числа. С 6 января прогнозируют снегопад.
Ранее синоптики предупредили о похолодании на Рождество.