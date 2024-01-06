Ученые доказали, что кофе замедляет старение и улучшает память

Российский врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале рассказала о пользе кофе на основании исследования японских ученых.
Так, ученые доказали, что кофе способствует замедлению старения, а также улучшает память. Эти эффекты обеспечивает природное соединение, находящееся в кофе, — тригонеллин.
Проверяли свойства тригонеллина на мышах, которые уже в первые недели становились более сообразительными во время лабораторных экспериментов. Ученые уверены, что вещество также оказало положительное влияние на их нервную систему, функции митохондрия и синтез нескольких сигнальных путей, которые связаны с воспалением, аутофагией и высвобождением нейромедиаторов.
Уточняется, что соединение тригонеллин содержится не только в кофе, но также в пажитнике и японской редьке.
Также Павлова напомнила о таких доказанных полезных свойствах кофе, как влияние на результативность тренировок, защиту от синдрома раздраженного кишечника, снижение риска мигрени, поддержание молодости и сохранение энергичность в старости.
— Это при условии, что вы пьете кофе не литрами, без молока, сахара, сиропов и других не очень полезных добавок, — уточнила эндокринолог.