Ученые доказали, что кофе замедляет старение и улучшает память

Проверяли свойства тригонеллина на мышах, которые уже в первые недели становились более сообразительными во время лабораторных экспериментов. Ученые уверены, что вещество также оказало положительное влияние на их нервную систему, функции митохондрия и синтез нескольких сигнальных путей, которые связаны с воспалением, аутофагией и высвобождением нейромедиаторов.