В Ростовской области в январе похолодает до −20

В Ростовской области с 8 января существенно похолодает. По северу области ожидаются 20-градусные морозы. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Сильные морозы наступят резко — уже 8 января, в понедельник в Вешенской и Казанской днем −12, в ночные — до −15 градусов. Небольшой снег в северных районах донского региона ожидается с 9 по 11 января.
К концу следующей недели мороз увеличится и к субботе, 13 января в ночные часы по северу области синоптики обещают до −20 градусов мороза. Также с 9 по 14 января сильные морозы до −18 −21 градусов в ночные часы ожидаются в Белокалитвинском, Миллеровском, Тацинском, Семикаракорском районах, а также в Шахтах и в Новочеркасске.
В Ростове сильные морозы до −15 градусов синоптики обещают только в ночные часы также с 9 по 14 января. В дневные часы возможен небольшой снег и до −5 −6 градусов.