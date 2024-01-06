В Ростовской области в январе похолодает до −20

К концу следующей недели мороз увеличится и к субботе, 13 января в ночные часы по северу области синоптики обещают до −20 градусов мороза. Также с 9 по 14 января сильные морозы до −18 −21 градусов в ночные часы ожидаются в Белокалитвинском, Миллеровском, Тацинском, Семикаракорском районах, а также в Шахтах и в Новочеркасске.