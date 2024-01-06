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В какие страны летали граждане Молдовы в последнем месяце 2023 года

Кишиневский международный аэропорт представил информацию о пассажиропотоке за декабрь.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. В декабре минувшего года общий пассажиропоток Кишиневского международного аэропорта составил 207 342 человека, об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Наибольший прирост пассажиров в декабре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года зафиксирован по следующим направлениям:

Кишинев — Шарм-эш-Шейх (12 968);

Кишинев — Анталья (388);

Кишинев — Дубаи (4352);

Кишинев — Варшава (3854);

Кишинев — Тель-Авив (3512).

В декабре минувшего года в Кишиневском международном аэропорту было совершено 1959 посадок и взлетов, что примерно на 1,2% или на 23 больше, чем в декабре 2022 года.

Как отмечает источник, по новым направлениям в декабре было перевезено 9 943 пассажира — это 4,8% от общего пассажиропотока:

Кишинев — Дубай — 4352 пассажира;

Кишинев — Афины — 2414 пассажиров;

Кишинев — Мюнхен — 2069 пассажиров;

Кишинев — Занзибар — 1108 пассажиров.

В последнем месяце 2023 года воздушным путем было отправлено около 272 тонн грузов. Это на 0,6% больше, чем годом ранее.