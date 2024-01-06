Поезд Деда Мороза прибыл на станцию Новый Петергоф

Поезд Деда Мороза — совместный проект РЖД и правительства Вологодской области. На протяжении трех лет Дед Мороз отправляется из Великого Устюга в путешествие в празднично оформленной передвижной резиденции. В ее состав входят приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и вагон-лавка с сувенирами. Маршрут в этом году включает 83 остановки в городах.