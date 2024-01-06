Количество неправильно припаркованных автомобилей в центре Москвы сократилось на 65% в 2023 году

Отмечается, что инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) усиленно следят за соблюдением правил остановки и стоянки на улицах с высокой интенсивностью движения. В таких местах водители нередко оставляют авто под запрещающими знаками и на тротуарах. Это мешает пешеходам и другим автомобилистам, работе спецтехники, а также создает аварийные ситуации. МАДИ выявила, что в 2023 году больше всего снизилось количество неправильной парковки на этих улицах: ул. Тверская, 1905 года, Заморенова, Лесная, Зоологическая. С повышением дисциплины водителей здесь также увеличилась пропускная способность.