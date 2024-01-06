Православные христиане начинают праздновать Рождество Христово

В Рождественский сочельник православные христиане вспоминают евангельский рассказ о поклонении волхвов с Востока Богомладенцу Христу. Мудрецы принесли ему в дар золото, ладан и смирну. Золото было принесено Христу как Царю, ладан — как Богу и смирна — как Человеку на погребение.



В Сочельник церковь также вспоминает всех тех, кто предшествовал Иисусу Христу по плоти -его родственников, начиная от Авраама.