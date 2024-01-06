Православные христиане начинают праздновать Рождество Христово

Торжественные богослужения в храмах традиционно начинаются около полуночи.
Праздничные богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске возглавит митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси. Трансляцию будет вести телеканал «Беларусь 1».
Расписание рождественских богослужений в храмах Минска.
Православные 7 января празднуют Рождество. Смартпресс публикует расписание богослужений в Минске на субботу и воскресенье.
Но еще утром в субботу в храмах совершают продолжительную многочасовую службу Рождественского сочельника.
Что значит «до первой звезды нельзя»? Священники рассказали о заблуждениях празднования Рождества.
Традиции празднования Рождества в каждой семье свои, но во многом они схожи. Священники Белорусской православной церкви посоветовали, от каких заблуждений об этом празднике стоит избавиться.
В этот день также положен особенно строгий пост. По церковному уставу, разрешается принимать в пищу только сочиво — размоченные и разваренные зерна пшеницы или риса, а также бобы, горох и овощи.
В Рождественский сочельник православные христиане вспоминают евангельский рассказ о поклонении волхвов с Востока Богомладенцу Христу. Мудрецы принесли ему в дар золото, ладан и смирну. Золото было принесено Христу как Царю, ладан — как Богу и смирна — как Человеку на погребение.
В Сочельник церковь также вспоминает всех тех, кто предшествовал Иисусу Христу по плоти -его родственников, начиная от Авраама.