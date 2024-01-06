Школьные каникулы могут продлить: Из-за надвигающегося на Молдову ледяного дождя, снежной бури и морозов начало учебы вероятно отложат на несколько дней

«Министерство образования выработает дополнительные рекомендации, если погодные условия станут опасными для учащихся», написано в методичке Минобразования.
Напомним, по данным Государственной гидрометеослужбы, на всей территории Молдовы ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
Как раз 7 по 10 января 2024 года ожидаются неблагоприятные погодные условия.
В понедельник, 8 января, синоптики прогнозируют снегопад. Местами возможен гололед и метель. Среднесуточная температура воздуха понизится до 10−15°С.
Первый учебный день в 2024 году выпадает на 9 января.