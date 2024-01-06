Глава ВОЗ призвал вернуться к ношению масок из-за волны коронавируса

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал снова носить маски из-за Covid-19 и гриппа, пишет ТАСС.
В частности, Гебрейесус посоветовал не отказываться от использования защитных масок. Также гендиректор ВОЗ порекомендовал вакцинироваться против Covid-19 и гриппа из-за подъема заболеваемости во многих странах.
— Продолжайте использовать маски, проветривать, соблюдать дистанцию, чтобы снизить риск заражения, — написал он в своих официальных соцсетях.
Также Гебрейесус обратил внимание на то, что в течение последних недель во многих странах фиксируют рост количества респираторных заболеваний, вызванных коронавирусом и другими патогенами.
ВОЗ предупреждает, что такая тенденция будет сохраняться некоторое время.