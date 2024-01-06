Колокольню Никольского Морского собора в Петербурге отреставрировали к Рождеству

— 54-метровое сооружение построено в стиле елизаветинского барокко в 1758 и освящено в честь небесного покровителя моряков, святителя Николая Чудотворца. Последний раз колокольню полностью восстанавливали в 1956 году. В этот раз реставраторы начали приводить в порядок и ранее недоступные деревянные элементы куполов и других конструкций колокольни, — уточнили в пресс-службе городской администрации.