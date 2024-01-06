Колокольню Никольского Морского собора в Петербурге отреставрировали к Рождеству

В Петербурге завершили реставрацию памятника федерального значения «Колокольня Николо-Богоявленского Морского собора». Работы здесь начались в 2021 году по программе КГИОП и финансировались из бюджета Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— 54-метровое сооружение построено в стиле елизаветинского барокко в 1758 и освящено в честь небесного покровителя моряков, святителя Николая Чудотворца. Последний раз колокольню полностью восстанавливали в 1956 году. В этот раз реставраторы начали приводить в порядок и ранее недоступные деревянные элементы куполов и других конструкций колокольни, — уточнили в пресс-службе городской администрации.
Также специалисты восстановили световой фонарь — уникальное помещение с окнами, расположенное под куполом со шпилем. Воссоздали штукатурные и красочные слои фасадов, элементы архитектурно-художественной отделки, в частности двухметровый крест колокольни и отреставрировали циферблаты с часовым механизмом.