Модель Наталья Водянова рассказала о трудном детстве в Нижнем Новгороде

Нижегородская супермодель Наталья Водянова рассказал о годах своего детства, проведенных в Нижнем Новогороде. В этом городе она родилась и прожила до 17 лет, после чего начался ее взлет на вершины мирового модельного бизнеса.
По словам знаменитости, ее семья жила довольно скромно, а временами — в состоянии абсолютной нищеты.
«Мне очень повезло, что я прошла сложный путь в своем детстве, потому что у меня есть закалка, которая сейчас мне дает чувство собственного достоинства», — приводит слова Водяновой сетевое издание nn.ru.
Именно трудное детство, по мнению Натальи, сформировало ее как личность. Несмотря на то, что сегодня она знаменита, богата и может позволить себе все, Водянова знает цену денег и умеет экономить.
«Для меня сложно выкинуть еду, я всё доедаю. Например, я готовлю всем обед, а сама доедаю вчерашний суп, потому что мне жалко выкидывать еду».