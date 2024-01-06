В Кузбассе начнут строить комплекс по сжижению природного газа за 7 млрд

Комплекс будет состоять из шести технологических линий. Строительство начнётся в 2024 году. Закончить планируют до 2032 года. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Министерства экономического развития Кузбасса.
В министерстве отметили, что на строительство завода было выделено 7 миллиардов рублей. В настоящее время специалист составляют проект и бизнес-план комплекса. Уточняется, что инвестор уже получил все технические условия и разрешения.
Производимый газ будут использовать как топливо для техники, а также для автономной газификации различных объектов.