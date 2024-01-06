Временный центр кризисного управления в Паланке прекратил работу

Функциональность и безопасность лагеря, кроме ГИЧС, обеспечивали Главная инспекция по миграции, Главная инспекция карабинеров. Постоянный центр мог принять на постоянное размещение 500 человек. Беженцам было предоставлено жилье, питание, медицинская помощь, а также оказана помощь в процессе размещения в Республике Молдова.