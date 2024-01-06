Временный центр кризисного управления в Паланке прекратил работу

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Временный центр кризисного управления в городе Паланка с 4 января 2024 года прекратил свою деятельность. Решение было принято после окончания чрезвычайного положения в Республике Молдова, сообщили в Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).
«Временный городок, предназначенный для притока иностранных граждан, упразднен, сотрудники ГИЧС вывозят всю инфраструктуру, оперативную базу, гигиенические модули, палатки, а также техническое и электрооборудование, которое в течение двух лет использовались для размещения беженцев», — сообщили в ведомстве.
Функциональность и безопасность лагеря, кроме ГИЧС, обеспечивали Главная инспекция по миграции, Главная инспекция карабинеров. Постоянный центр мог принять на постоянное размещение 500 человек. Беженцам было предоставлено жилье, питание, медицинская помощь, а также оказана помощь в процессе размещения в Республике Молдова.
Временный центр начал работу 24 февраля 2022 года. До настоящего времени он принял 9 258 беженцев из Украины, было размещено 6 229 человек. Действие режима чрезвычайного положения в Молдове истекло 31 декабря 2023 года.