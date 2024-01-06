Температура воздуха снизится до минус 24 градусов в Петербурге

Ненадолго отступили холода в Петербурге. В Северной столице вновь ожидается ухудшение погодных условий. По данным МЧС города на Неве, 7 января отметки на столбиках термометра снизятся до минус 24 градусов.
— По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» на Рождество в Петербурге местами ожидается понижение температуры воздуха до минус 24 градусов, — предупредили в пресс-службе главного управления МЧС России по Северной столице.
К слову, по прогнозу синоптика Михаила Леуса, в основном в городе будет держаться температура от минус 16 до минус 18 градусов. Также в Петербурге продлили «оранжевый» уровень опасности из-за аномально низких температур. Напомним, предупреждают местных жителей в третий раз. Изначально ограничения вводились с 1 по 3 января. Но на новогодних праздниках обновились все температурные рекорды.