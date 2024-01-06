Температура воздуха снизится до минус 24 градусов в Петербурге

К слову, по прогнозу синоптика Михаила Леуса, в основном в городе будет держаться температура от минус 16 до минус 18 градусов. Также в Петербурге продлили «оранжевый» уровень опасности из-за аномально низких температур. Напомним, предупреждают местных жителей в третий раз. Изначально ограничения вводились с 1 по 3 января. Но на новогодних праздниках обновились все температурные рекорды.