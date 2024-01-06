Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится с 9 по 27 января

С 9 по 27 января по будням на Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание поездов. Об этом сообщает Дептранс Москвы.
Поезда будут ходить по другому расписанию по будням с 22:00 до 4:30 с 9 по 27 января. Сообщается, что интервалы движения на первом диаметре будут увеличены до 20 минут, после 23:00 — увеличены до 1 часа 20 минут.
Также сообщается, что время работы станций в этот период будет сокращено. Последние поезда следуют со станции Бескудниково в 00:40, с Савеловского вокзала — в 00:28. В сторону Москвы последний поезд прибывает на Савеловский вокзал в 00:25.
Помимо этого, у части поездов изменится набор остановок. Так, на Белорусском направлении интервалы движения поездов будут частично увеличены до получаса, а у некоторых поездов изменится набор остановок. Часть поездов также не будет останавливаться на Беговой и Тестовской.
Также изменено расписание Аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево ранним утром и поздним. По будням в ночные часы будут по очереди закрываться пути на участке от Савеловского вокзала до Бескудниково: 9−13,
Для поездок в аэропорт можно также воспользоваться автобусом № 1195 от станции метро «Ховрино», который отправляется каждые 10 минут. В Дептрансе напомнили, что полностью с расписанием движения автобусов и Аэроэкспрессов можно ознакомиться на сайте компании.
Ранее сообщалось, что расписание поездов от Москвы в сторону Твери и обратно изменится с 30 декабря по 8 января.