Расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится с 9 по 27 января

Также изменено расписание Аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево ранним утром и поздним. По будням в ночные часы будут по очереди закрываться пути на участке от Савеловского вокзала до Бескудниково: 9−13, 22—27 января будет закрыт путь в Москву, 15—20 января — путь из Москвы. В это время поезда будут следовать по очереди по одному пути. Работы нужны для строительства станции Петровско-Разумовская.