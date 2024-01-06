В Минтруда опровергли информацию о введении компенсации за НДС

«Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке».
Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414.
«Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону», — заключили в министерстве.
Осенью 2023 года в Казнете распространили фейк о социальных выплатах.