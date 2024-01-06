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В Минтруда опровергли информацию о введении компенсации за НДС

Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что министерство труда ввело компенсацию за НДС, не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

«Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке».

Министерство труда и социальной защиты населения РК

Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414.

«Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону», — заключили в министерстве.

Осенью 2023 года в Казнете распространили фейк о социальных выплатах.