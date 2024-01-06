Радий Хабиров рассказал об оленях- маралах в Башкирии.

В лесах Башкирии и в фермерских хозяйствах республики живут олени — маралы, которых насчитывается около 2,5 тысяч особей. Об этом в соцсетях рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что несколько маралов были завезены в республику с Алтая в 1941 году.
Когда маралы адаптировались к башкирской местности, их начали разводить в Башкирском государственном природном заповеднике.
«Теперь оленей в естественной среде у нас можно встретить в нескольких районах республики — Абзелиловском, Баймакском, Белорецком, Бурзянском, Зилаирском, Ишимбайском, Кугарчинском, Мелеузовском. Их около тысячи, — пишет Радий Хабиров. — Чуть больше, около 1,5 тыс. — содержатся в вольерах и фермерских хозяйствах Башкортостана. Поскольку дело это очень редкое, несколько лет назад наше Минэкологии организовало для желающих освоить тонкости разведения маралов поездку на Алтай».
По словам руководителя региона, крупнейшее в Башкирии хозяйство «Мараловое поместье» находится в Учалинском районе. В мараловом стаде 720 голов. В хозяйстве практикуются и пантовые ванны.
«Есть олени в фермерском хозяйстве “Барское” в Бирском районе и охотничьем хозяйстве “Прогресс” в Бураевском районе. Продолжают разводить маралов и в Бурзянском районе, в Башкирском государственном природном заповеднике. Там после адаптации животных выпускают на волю», — сказал Радий Хабиров.
Добавим, в Башкирии успешно осваиваются зубры, привезённые в республику из национального парка «Беловежская пуща» в Белоруссии. Первые девять животных приехали в Башкирию в мае прошлого года. Их разместили на территории Икского государственного зоологического заказника, который граничит с природным парком «Мурадымовское ущелье» в Кугарчинском районе. Ещё девять зубров завезли в декабре 2023 года.