Радий Хабиров рассказал об оленях- маралах в Башкирии.

«Теперь оленей в естественной среде у нас можно встретить в нескольких районах республики — Абзелиловском, Баймакском, Белорецком, Бурзянском, Зилаирском, Ишимбайском, Кугарчинском, Мелеузовском. Их около тысячи, — пишет Радий Хабиров. — Чуть больше, около 1,5 тыс. — содержатся в вольерах и фермерских хозяйствах Башкортостана. Поскольку дело это очень редкое, несколько лет назад наше Минэкологии организовало для желающих освоить тонкости разведения маралов поездку на Алтай».