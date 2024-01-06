Главные рекорды и провалы пермского спорта 2023

Апофеозом для «Пармы» стала домашняя победа над лидером розыгрыша, московским ЦСКА. Пермяки впервые в своей клубной истории обыграла «армейцев» на своей площадке в Перми. Это вторая победа «Пармы» в 16 проведенных против ЦСКА матчей в рамках розыгрыша Единой лиги ВТБ. Первую победу пермяки одержали 26 сентября 2020 года в Москве со счетом 97:95. Последний раз ЦСКА проигрывал в Перми 16 апреля 2004 года. Это случилось в финале Кубка России, когда легендарный «Урал-Грейт» обыграл столичный клуб со счетом 105:99.