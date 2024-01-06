Главные рекорды и провалы пермского спорта 2023

Для многих любителей спорта 2023 год запомнится возрождением победных традиций хоккейного «Молота». Такого выступления от пермяков в начале нового сезона ВХЛ мало кто ожидал.
ХК «Молот»
После первых матчей регулярного чемпионата ВХЛ «Молот» находился в середине турнирной таблице розыгрыша. Руководство клуба во главе с Александром Гулявцевым пошло на самые радикальные меры — отставку всего тренерского штаба команды. Его возглавил опытный специалист Павел Зубов, имеющий опыт работы с командами элитного российского дивизиона — КХЛ.
Те же самые игроки под его началом словно обрели второе дыхание. «Молот» начал поступательное движение вверх по ступенькам турнирной таблицы. Пермякам потребовалось несколько месяцев, чтобы ее возглавить.
В конце 2023 года они уже единолично возглавили чемпионскую гонку. По пути к этой высоте они выдали рекордную серию из 18 победных матчей подряд.
ФК «Амкар Пермь»
Увы, смена тренерского штаба и встряска не всем идет на пользу. Пример тому ФК «Амкар Пермь». Здесь также произошла тренерская рокировка в начале нового сезона. Президент клуба Валерий Чупраков принял решение отдать руководство команды малоопытному, но подающему надежды Ивану Черенчикову. Чуда не произошло, команда полностью провалила свое выступление во Второй лиге и не выполнила ни одной из поставленных задач.
По итогам первой части чемпионата «Амкар Пермь» вылетел в низший дивизион отечественного футбола. Теперь ему предстоит очень трудный путь наверх уже под руководством нового наставника Андрея Блажко.
Такой результат выступления «красно-черных» не устроил и краевые власти, которые оказывают основную финансовую поддержку клубу. В новом году субсидии из бюджета Пермского края для него уменьшат сразу в два раза.
БК «Парма»
Что-то невероятное по ходу нового сезона произошло с баскетбольной «Пармой». Пермяки полностью провали его старт и обосновались в подвале розыгрыша Единой лиги ВТБ.
Чудесное перевоплощение из «гадкого утенка» в «прекрасного лебедя» у подопечных Евгения Пашутина произошло в ноябре, когда они переняли победную эстафету у своих земляков из «Молота». Баскетбольная дружина из Перми одержала шесть побед подряд и сразу взлетела топ-6 команд первого этапа чемпионата.
Апофеозом для «Пармы» стала домашняя победа над лидером розыгрыша, московским ЦСКА. Пермяки впервые в своей клубной истории обыграла «армейцев» на своей площадке в Перми. Это вторая победа «Пармы» в 16 проведенных против ЦСКА матчей в рамках розыгрыша Единой лиги ВТБ. Первую победу пермяки одержали 26 сентября 2020 года в Москве со счетом 97:95. Последний раз ЦСКА проигрывал в Перми 16 апреля 2004 года. Это случилось в финале Кубка России, когда легендарный «Урал-Грейт» обыграл столичный клуб со счетом 105:99.
ГК «Пермские медведи»
Стабильность — показатель класса! Это спортивный постулат полностью относится к гандбольному клубу «Пермские медведи». Весной этого года пермяки финишировали в чемпионате России на втором месте, также взяли «серебро» в Кубке России.
Два предыдущих сезона пермская «берлога» неизменно входила в топ-6 лучших команд страны.
В декабре этого года «Пермские медведи» заслуженно стали лауреатами краевого конкурса «Спортивная элита Прикамья 2023» в номинации «Лучшая команда».
Сейчас пермские гандболисты ведут успешную борьбу за призовые места уже в новом сезоне чемпионата России.
«Спортивная элита Прикамья»
По доброй традиции в Пермском крае подвели итоги конкурса «Спортивная элита Прикамья 2023». В этом году для участия в нем поступило 132 заявки, с учетом которых прошло онлайн-голосование. После этого экспертное жюри выбрало лучших в 24 номинациях.
В номинации «Лучший спортсмен года по олимпийским видам спорта» стал рекордсмен России по легкой атлетике Владимир Никитин, а его наставник одержал победу в номинации «Тренер года по олимпийским видам спорта».
Статуэтку победителя в номинации «Лучшая спортсменка года по олимпийским видам спорта» получила рекордсменка России по легкой атлетике Екатерина Ивонина.
Лучшими спортсменами по неолимпийским видам спорта стали представители пермской школы самбо Виталий Боев и Ольга Полыгалова, а ее наставник Ольга Клинова одержала победу в номинации «Тренер года по неолимпийским видам спорта».
В номинации «Параспортсмен года» лауреатами стали стрелок Вячеслав Иванов и легкоатлетка Екатерина Петренко. «Тренером по адаптивным видам спорта» признали наставника Вячеслава Иванова — Алексея Кержакова.
Главный приз «Олимпийской надеждой» достался тхэквондисту Тимофею Черемных, «Спортивной надеждой» Прикамья в этом году стал победитель Первенства России по триатлону Савелий Бушмакин.