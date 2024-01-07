Вопила в страхе на всю улицу: хабаровчанку едва не растерзала стая бездомных собак

Женщина прогуливалась по Южному микрорайону уже после заката, когда на улице можно встретить буквально пару человек. В одно мгновение на нее налетела целая свора собак. Конечно, сначала все выглядело, как игра. Первый пес прибежал из неоткуда. Он начал хватать хабаровчанку за рукава куртки, как вмиг она уже была окружена целой сворой. Каждый пес пытался ухватить женщину за куртку, рукав и в какое-то мгновение она не смогла устоять на ногах и рухнула на землю. Отмахиваясь сумкой, женщина смогла разогнать свирепую стаю. Но до самого конца рядом с ней еще оставались три активных пса, которые караулили пострадавшую даже после того, как отошли от нее на несколько метров.