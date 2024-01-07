Вопила в страхе на всю улицу: хабаровчанку едва не растерзала стая бездомных собак

Проблема нападений бездомных собак до сих пор остро стоит во многих регионах России. Не является исключением и Хабаровский край, где в новогодние выходные произошло нападение на женщину. Информация об этом распространилась в соцсетях.
БЬЕМСЯ ДО КОНЦА
Женщина прогуливалась по Южному микрорайону уже после заката, когда на улице можно встретить буквально пару человек. В одно мгновение на нее налетела целая свора собак. Конечно, сначала все выглядело, как игра. Первый пес прибежал из неоткуда. Он начал хватать хабаровчанку за рукава куртки, как вмиг она уже была окружена целой сворой. Каждый пес пытался ухватить женщину за куртку, рукав и в какое-то мгновение она не смогла устоять на ногах и рухнула на землю. Отмахиваясь сумкой, женщина смогла разогнать свирепую стаю. Но до самого конца рядом с ней еще оставались три активных пса, которые караулили пострадавшую даже после того, как отошли от нее на несколько метров.
Обескураженная хабаровчанка осталась сидеть на снегу с рваными ранами, подранным пуховиком…
ОФИЦИАЛЬНО
На инцидент сразу же отреагировали в прокуратуре.
— Прокуратура Индустриального района Хабаровска проводит проверку на основании размещенной в сети информации о нападении стаи собак на жителей Южного микрорайона, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Более того, глава следственного комитета России поручил завести уголовное дело в связи с произошедшим. Следственным комитетом по Хабаровскому краю и ЕАО организовано процессуальная проверка по статье УК РФ «Халатность».
По данным следкома пострадавшей понадобилась медицинская помощь. При этом ранее жители Индустриального района неоднократно обращались во все инстанции с жалобами на стаи бездомных собак.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате следкома.