Снег, метель и гололёд: синоптики рассказали о погоде на воскресенье

На севере Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области 15−20, на горных перевалах области 23 м/с. В Шымкенте ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15−20 м/с. В Туркестане утром и днём ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15−20 м/с.