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В Белгороде отменили ночные литургии на Рождество

В Белгороде, Щебекино и в 20-километровой приграничной зоне не будут проводить ночные богослужения на Рождество, сообщил митрополит белгородский и старооскольский Иоанн в ходе проповеди, размещенной на YouTube-канале епархии. Он объяснил свое решение угрозой ночных обстрелов.
Рождество Христово
Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском районе, 20-километровой зоне не будут совершаться ночные богослужения из-за опасности, которая всех нас подстерегает. Но мы будем молиться обо всех белгородцах, которые находятся в больницах», — сказал митрополит.

На сайте епархии указано, что глава белгородской митрополии проведет ночную службу в храме Рождества Христова в Старом Осколе.

С 30 декабря Белгород подвергся самой масштабной атаке с начала спецоперации. По данным Минобороны РФ, удар наносился запрещенными кассетными украинскими ракетами «Ольха» и реактивными снарядами чешской системы залпового огня Vampire, большая часть которых была перехвачена. В результате этого погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, пострадали 109.

Александра Горошилова

религии