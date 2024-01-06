В Белгороде отменили ночные литургии на Рождество

«К сожалению, в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском районе, 20-километровой зоне не будут совершаться ночные богослужения из-за опасности, которая всех нас подстерегает. Но мы будем молиться обо всех белгородцах, которые находятся в больницах», — сказал митрополит.
На сайте епархии указано, что глава белгородской митрополии проведет ночную службу в храме Рождества Христова в Старом Осколе.
С 30 декабря Белгород подвергся самой масштабной атаке с начала спецоперации. По данным Минобороны РФ, удар наносился запрещенными кассетными украинскими ракетами «Ольха» и реактивными снарядами чешской системы залпового огня Vampire, большая часть которых была перехвачена. В результате этого погибли 25 человек, в том числе пятеро детей, пострадали 109.
Александра Горошилова