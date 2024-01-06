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Бессонница и тревожность. Covid проявляется новыми симптомами

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Новый вариант Covid набирает обороты, и ученые замечают все более неожиданные симптомы болезни, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Вирулентный штамм JN.1 COVID-19 стал доминирующей формой вируса в мире и породил два новых симптома.

Помимо знакомых симптомов — насморка, кашля и головной боли, ученые добавили к списку еще два признака, которые лишь недавно стали отличительными чертами инфекции — тревогу и бессонницу.

О потере чувства вкуса или обоняния, которые ранее считались частым симптомом Covid, теперь пациенты сообщают не так часто, как раньше.

Возникнут ли у человека лишь некоторые или все симптомы, включая новые тревогу и бессонницу, во многом зависит от здоровья и иммунитета каждого к вирусу.

Отметим, что Центры по контролю и профилактике заболеваний предупредили, что штамм JN.1 вируса активно распространяется в Великобритании, США, Исландии, Португалии и Испании. Быстрое распространение отмечается также во Франции, Китае и Индии.

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