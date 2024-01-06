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ГАИ дала рекомендации водителям, как эксплуатировать авто в мороз

МИНСК, 6 янв — Sputnik. Госавтоинспекция дала советы водителям из-за усиления морозов на Рождество, соответствующую информацию опубликовала пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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Источник: Sputnik.by

Инспекторы рекомендуют при планировании поездок подготовить машину к эксплуатации при низких температурах. В частности, стоит обратить внимание на плотность и уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. Кроме того, нужно проверить зарядку аккумулятора и исправность системы отопления.

«Не забывайте перед началом движения очистить стекла и фары автомобиля от снега и льда», — говорится в сообщении.

В ГАИ напомнили, что водителям стоит быть предельно внимательными и осторожными на дороге, ведь погода меняется очень быстро. Что касается пешеходов, то им также советуют быть крайне осторожными: проезжую часть стоит пересекать лишь в установленных местах и обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.

Под особым вниманием

Ранее Sputnik писал, что минская Госавтоинспекция примет дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности в местах проведения мероприятий, которые посвящены празднованию Рождества.

В частности, маршруты патрулирования и экипажи ДПС будут приближены к местам расположения православных храмов, где состоятся службы.