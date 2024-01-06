ГАИ дала рекомендации водителям, как эксплуатировать авто в мороз

В ГАИ напомнили, что водителям стоит быть предельно внимательными и осторожными на дороге, ведь погода меняется очень быстро. Что касается пешеходов, то им также советуют быть крайне осторожными: проезжую часть стоит пересекать лишь в установленных местах и обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.