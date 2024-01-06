ГАИ дала рекомендации водителям, как эксплуатировать авто в мороз

Инспекторы рекомендуют при планировании поездок подготовить машину к эксплуатации при низких температурах. В частности, стоит обратить внимание на плотность и уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. Кроме того, нужно проверить зарядку аккумулятора и исправность системы отопления.
«Не забывайте перед началом движения очистить стекла и фары автомобиля от снега и льда», — говорится в сообщении.
В ГАИ напомнили, что водителям стоит быть предельно внимательными и осторожными на дороге, ведь погода меняется очень быстро. Что касается пешеходов, то им также советуют быть крайне осторожными: проезжую часть стоит пересекать лишь в установленных местах и обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.
Под особым вниманием
Ранее Sputnik писал, что минская Госавтоинспекция примет дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности в местах проведения мероприятий, которые посвящены празднованию Рождества.
В частности, маршруты патрулирования и экипажи ДПС будут приближены к местам расположения православных храмов, где состоятся службы.