Биолог рассказал о пользе растительного масла

Владимир Бессонов, руководитель лаборатории химии пищевых продуктов ФИЦ питания и биотехнологии, доктор биологических наук, в беседе с аif.ru рассказал о свойствах растительного масло и развеял мифы, связанные с ним.
Многие думают, что при жарке в растительном масле образуются канцерогены, но они возникнут только в том случае, если его разогреть до 210−240 градусов. На домашней кухне температура при готовке достигает только 180−200 градусов.
Также он объяснил, что мутный осадок, который остается в бутылке с нерафинированным маслом — это белок, воски, оболочки от семени подсолнечника. Осадок сам по себе не несет ничего опасного и вредного, поэтому масло можно использовать.
Биолог рассказал, что в масле есть большое количество биологически активных веществ. В подсолнечном — омега-6 полиненасыщенные кислоты (до 70%), которые полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, здоровья кожи и нервной системы. В льняном содержится омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Они важны в питании человека. В растительном масле много природного растительного антиоксиданта токоферола (витамин Е).
Еще один миф, который развеял биолог — растительное масло повышает холестерин.
По словам Владимира, в нем содержатся фитостерины, которые, наоборот, конкурируют с холестерином.
«Поэтому фитостерины активно используются в диетах, когда необходимо снизить потребление холестерина. Поэтому если вы хотите снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний — инсультов, инфарктов и других, употребляйте больше жидких масел, меньше твердых масел и жиров — это рекомендация Всемирной организации здравоохранения от 2005 года», — рассказал биолог.