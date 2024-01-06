В Ростове сделают остановку для самого длинного речного круиза

Одна из остановок нового 30-дневного речного круиза из Москвы будет в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров РФ. Речь идёт о круизе под названием «Сказка странствий». Он продлится с 24 августа по 22 сентября. В Ростов теплоход «Н. А. Некрасов» причалит 8 сентября. Всего отдыхающие побывают в 30 городах России. Это самое длинное речное путешествие в стране.