Митрополит Владимир — в канун Рождества: будем молиться о мире

Митрополит особо отметил необходимость молитвы о мире и в наступившем году.
«2023 год, оставленный нам Богом для того, чтобы потрудиться обрести мир и спасение не только для себя, но и для наших близких, принес определенные испытания Церкви и нашему благочестивому народу. Однако наше отеческое слово остается неизменным для всех и каждого: будем же молиться о мире во всем мире, о благоденствии и благополучии святых Божиих Церквей!» — говорится в послании.
Владимир поздравил всех православных христиан с наступающим Рождеством, пожелав мира и здоровья:
«Обращаясь ко всем живущим в стране и вдали от Родины, дома и родных со словами поздравления по случаю наступающих святых зимних праздников: Рождества по плоти Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Новолетия и Богоявления, желаю мира и здоровья, утверждения в вере, любви к святости и жизни в Истине, которая есть Христос!».
На Рождество в Кафедральном соборе в Кишиневе пройдут две Божественные литургии: 6 января в 23.45 начнется ночная, а 7 января в 9.00 состоится утренняя, ее проведет Митрополит Владимир.