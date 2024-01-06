Митрополит Владимир — в канун Рождества: будем молиться о мире

«2023 год, оставленный нам Богом для того, чтобы потрудиться обрести мир и спасение не только для себя, но и для наших близких, принес определенные испытания Церкви и нашему благочестивому народу. Однако наше отеческое слово остается неизменным для всех и каждого: будем же молиться о мире во всем мире, о благоденствии и благополучии святых Божиих Церквей!» — говорится в послании.