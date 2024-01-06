Дополнительные поезда и вагоны назначены между Москвой и Белгородом

«Так, дополнительный поезд № 527/528 Белгород-Москва будет отправляться из Белгорода 9 и 10 января в 11:00, в обратном направлении, из Москвы, 10 и 11 января в 23:20. В составе поезда 10 плацкартных и купейных вагонов, в общей сложности — 482 места. Также в состав поезда № 720/719 “Ласточка” будет включено дополнительно пять вагонов, которые обеспечат 341 место», — говорится в сообщении.