Рождество принесло ледяной шторм: На Молдову идет жуткая зима — буря из дождя и снега, гололед туманы и морозы до −15

Вот и настаёт тот день, когда нам обещали, что произойдет снежный апокалипсис.
7 января с утра начнется дождь: на севере будет со снегом прямо с утра, в центральных и южных районах днем будет просто дождь. Температура будет стремиться к нулю, а значит будет ледяной дождь.
В ночь с 6 на 7 января — пока плюсовая температура и густой туман.
Днем на севере 0..+2, на юге +8.
В Кишиневе завтра +6.
К ночи температура опуститя до нуля, а потом до −6.
Вечером 7 января по всей территории Молдовы пойдет снег, который будет идти и 8 января.