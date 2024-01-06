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Рождество принесло ледяной шторм: На Молдову идет жуткая зима — буря из дождя и снега, гололед туманы и морозы до −15

Прогноз погоды для Молдовы на 7 января 2024 года.
Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 93% 751 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

Вот и настаёт тот день, когда нам обещали, что произойдет снежный апокалипсис.

7 января с утра начнется дождь: на севере будет со снегом прямо с утра, в центральных и южных районах днем будет просто дождь. Температура будет стремиться к нулю, а значит будет ледяной дождь.

В ночь с 6 на 7 января — пока плюсовая температура и густой туман.

Днем на севере 0..+2, на юге +8.

В Кишиневе завтра +6.

К ночи температура опуститя до нуля, а потом до −6.

Вечером 7 января по всей территории Молдовы пойдет снег, который будет идти и 8 января.