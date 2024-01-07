Какой сегодня праздник в мире и Казахстане: 7 января

А еще сегодня Международный день глупой походки. Silly Walk, или глупая походка появилась в скетче из сериала «Летающий цирк Монти Пайтона». В нем показана работа «Министерства глупых походок» и само множество смешных походок. Веселые люди из Великобритании не оставили такую забаву без внимания и организовали международный день глупой походки 7 января. Оделись так же, как одевались в скетче, научились глупо ходить. И созвали всех желающих присоединиться. А потом создали филиалы и шествия на других континентах: в Америке, Бразилии, Австралии. Филиалы Министерств глупой походки есть и во многих городах Чехии. Так, несколько лет подряд шествия глупой походки проводят в Брно, в Остраве, в Оломоуце, в Чешских Будеевицах, во Всетине. Вот только в Праге пока никого нет. Как говорят организаторы, «там еще не нашли достаточно дурашливых людей, которые бы смогли такое организовать».