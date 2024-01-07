Какой сегодня праздник в мире и Казахстане: 7 января

Что интересного произошло 7 января
В России сегодня отмечается великая историческая дата. В этот день в 1812 году Российская армия одержала победу в Отечественной войне над войском Наполеона I Бонапарта — императора Франции, который был признанным гением военного искусства.
Он вторгся в Россию в 1812 году армией, мощность которой в 3 раза превышала русскую армию, но через полгода сильнейшая в истории армия была полностью уничтожена Русской армией под командованием главнокомандующего Кутузова.
Сегодня также все православные христиане отмечают один из важнейших христианских праздников — Рождество Иисуса Христа — Господа и Спаса нашего. Одновременно Рождество — это и государственный праздник в 100 странах мира. Православное Рождество Христово, в отличие от католического, которое празднуется 25 декабря, празднуют 7 января, он предваряется Рождественским постом и входит в число двунадесятых праздников.
После празднования Рождества Христова наступают праздничные 12 дней — святые дни или святки, в течение которых продолжает отмечаться этот праздник.
А еще сегодня Международный день глупой походки. Silly Walk, или глупая походка появилась в скетче из сериала «Летающий цирк Монти Пайтона». В нем показана работа «Министерства глупых походок» и само множество смешных походок. Веселые люди из Великобритании не оставили такую забаву без внимания и организовали международный день глупой походки 7 января. Оделись так же, как одевались в скетче, научились глупо ходить. И созвали всех желающих присоединиться. А потом создали филиалы и шествия на других континентах: в Америке, Бразилии, Австралии. Филиалы Министерств глупой походки есть и во многих городах Чехии. Так, несколько лет подряд шествия глупой походки проводят в Брно, в Остраве, в Оломоуце, в Чешских Будеевицах, во Всетине. Вот только в Праге пока никого нет. Как говорят организаторы, «там еще не нашли достаточно дурашливых людей, которые бы смогли такое организовать».
Движение глупой походки даже придумало себе историю. Вот слова одного из организаторов шествия в этом году: «Пришла Вторая мировая война. Во времена протектората вся администрация министерства глупой походки была перемещена в Берлин, и одновременно произошло кратковременное прекращение работы администрации с тысячелетней историей у нас. Здесь позволю себе рассказать об одном интересном моменте. Мало кто знает, что нацисты изначально хотели приветствовать друг друга поднятием правой ноги. Чтобы таким образом демонстрировали мысль целого народа, объединенного единым глупым маршем. Тем не менее им пришлось остановиться на приветствии правой рукой, потому что первый способ вел к массовым травмам, особенно во время речей Гитлера».
Исторические события 7 января в мире
1610-й — итальянский ученый Галилео Галилей обнаружил четыре спутника Юпитера;
1714-й — британец Генри Милль запатентовал печатную машинку;
1928-й — состоялся первый полет самолета У-2 «Кукурузник»;
1953-й — президент США Гарри Трумэн заявил о наличии у Соединенных Штатов водородной бомбы.
Исторические события 7 января в Казахстане
1992-й — Франция признала независимость Казахстана;
1999-й — в Астане открылось издательство «Елорда»;
2015-й — в Кербулакском районе Алматинской области создана Ассоциация пчеловодов.
Дни рождения знаменитостей 7 января в мире
В 1910 году родился Зиновий Колобанов — советский танкист-ас. На танке КВ-1 в одном бою он уничтожил 22 немецких танка;
в 1964 году родился Николас Кейдж — американский киноактер (фильмы «Лучшие времена», «Скала», «Поцелуй вампира», «Угнать за 60 секунд», «Наперегонки с Луной»), режиссер, продюсер;
Кто родился 7 января в Казахстане
В 1939 году родился Шайсултан Шаяхметов — государственный деятель, кандидат химических наук, профессор, член-корреспондент Инженерной академии Республики Казахстан, академик Международной академии творчества, почетный профессор Университета Американ Гранд Каньон.
День смерти знаменитостей 7 января в мире
В 1998 году умер Слава Метревели — советский футболист, чемпион Европы (1960) в составе сборной СССР, тренер;
в 2007 году умерла Невенка Урбанова — сербская и югославская актриса театра и кино, певица;
в 2015 году умерла Наталья Ажикмаа-Рушева — тувинская советская балерина.
7 января в народном и православном календаре
Сегодня отмечается народный праздник — Катерина Санница. Православная церковь в этот день вспоминает великомученицу Екатерину Александрийскую.
Католический праздник 7 января
Сегодня отмечают День Дистаффа, или День прялки. Distaff Day — один из многих неофициальных праздников в католических странах, возник в средневековье, отмечал день возвращения к работе после рождественских праздников. Также сегодня Fęte de la quenouille или lei fieloua в Провансе. Эти январские мероприятия первой декады месяца имеют ежегодный характер.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Леонид и Мария.