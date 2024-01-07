До −26 °C ожидается местами в Беларуси 7 января

Ближайшей ночью температура воздуха в некоторых частях страны существенно понизится: если по юго-западу будет в районе −10 °С, то по северо-востоку — до −24 °С, а местами на севере Беларуси похолодает еще на один-два градуса. Днем в этих же регионах прогнозируется от −8 °С до −20 °С соответственно.
Морозно будет в дневное время и в наиболее крупных городах страны. До −10 °С ожидается в Бресте, до −12 °С — в Гродно. На пару градусов ниже будет температура в Минске и Гомеле, а в Могилеве — до −16 °С. Жителям Витебска стоит готовиться к −18 °С. Зато ни в столице, ни в областных центрах прохожим не придется укрываться от осадков и порывистого ветра, которых не предвидится.