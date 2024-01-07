Утилизация ёлок: куда сдать новогоднее дерево после праздников

Начало января — время, когда люди убирают из своих квартир живые елки. Обычно их просто выбрасывают на мусорную площадку. С одной стороны ель — это органический продукт и сильного вреда природе он не причинит, хотя в естественной среде дерево гниет достаточно долго. С другой стороны, выполнившая свою новогоднюю миссию елка может поработать еще, для этого в крае организованы пункты сбора одного из символов Нового года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».