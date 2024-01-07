Утилизация ёлок: куда сдать новогоднее дерево после праздников

Начало января — время, когда люди убирают из своих квартир живые елки. Обычно их просто выбрасывают на мусорную площадку. С одной стороны ель — это органический продукт и сильного вреда природе он не причинит, хотя в естественной среде дерево гниет достаточно долго. С другой стороны, выполнившая свою новогоднюю миссию елка может поработать еще, для этого в крае организованы пункты сбора одного из символов Нового года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Хабаровске ели можно сдать в Зоосад «Приамурский» им. В. П. Сысоева. Специалисты будут принимать деревья с 10:00 до 18:00 с 16 по 30 января непосредственно в учреждении в с. Воронежское-2, ул. Молодежная, д. 18. Тел. для справок: (4212) 32−45−40. В Комсомольске-на-Амуре ели принимает зооцентр «Питон» на Комсомольском шоссе с 10:00 до 20:00 начиная 9 января. Тел. для справок: (4217) 59−09−71.
В Амурске деревья примут к утилизации с 10 по 20 января сразу по трем адресам: ул. Школьная, д. 11, Ботанический сад; ул. Амурская, д. 14, заповедник «Болоньский»; пр. Строителей, д. 35, Детский эколого-биологический центр «Натуралист».
Сдаваемые елки должны быть зелеными, без мишуры и других посторонних предметов.