Не стало знаменитого кота Виктора из Владивостока

Кот Виктор, возглавивший рейтинг самых знаменитых котов десятилетия по версии «Медиалогии», умер. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил хозяин животного, Михаил Галин, сообщает ИА PrimaMedia.
«Кот, который прожил свою жизнь достойно и сделал для этого мира больше, чем многие люди. Беги по радуге, кот Виктор», — написал Михаил.
О причинах смерти животного Михаил не сообщил.
Кот Виктор прославился на всю страну после скандальной истории в аэропорту Шереметьево в 2019 году, когда животное не пустили в салон самолета из-за слишком большого веса — 10 килограмм, при норме до 8 кг. Хозяин не растерялся и нашел своему подопечному «дублера», кошку Фиби, с которой успешно прошел регистрацию. Так, толстячок Виктор спокойно долетел в салоне и моментально стал знаменитым после публикации этой истории в социальных сетях.
Виктор стал звездой интернета, а его хозяина авиакомпания лишила бонусных миль. Позже общественность предложили наградить Михаила Галина премией «Звезда Дальнего Востока» за доброту.
После двух случаев гибели животных после дальнего перелета Михаил сделал предложение авиакомпании модернизировать правила перевозки животных.