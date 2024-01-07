Не стало знаменитого кота Виктора из Владивостока

Кот Виктор прославился на всю страну после скандальной истории в аэропорту Шереметьево в 2019 году, когда животное не пустили в салон самолета из-за слишком большого веса — 10 килограмм, при норме до 8 кг. Хозяин не растерялся и нашел своему подопечному «дублера», кошку Фиби, с которой успешно прошел регистрацию. Так, толстячок Виктор спокойно долетел в салоне и моментально стал знаменитым после публикации этой истории в социальных сетях.