Стало известно, куда сдать елку после Нового года в Иркутске 2024

Еще один вариант использования хвои — это фитотерапия. Как рассказал однажды в интервью КП-Иркутск заслуженный врач России Изислав Лившиц, иголки можно запарить кипятком на 20−30 минут и потом вылить настой в ванну. И для кожи хорошо, и для дыхания полезно. Прежде, конечно, надо посоветоваться с вашим врачом, уместны ли для вас такие процедуры. И, кстати, употреблять отвар внутрь не нужно. Если есть показания для этого, то покупать сборы лучше в аптеках.