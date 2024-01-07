Стало известно, куда сдать елку после Нового года в Иркутске 2024

Праздники прошли, а дерево осталось? Не торопитесь нести зеленую красавицу на помойку, она еще может сослужить добрую службу. Узнали, куда сдать елку в Иркутске 2024.
Куда сдать елку после Нового года в Иркутске-2024
Елки после новогодних праздников принимают… на корм и подстилки для животных. Специалисты уверяют, что это для зверьков отличная витаминная добавка.
— Только деревья должны быть очищены от новогодних украшений и без какой-либо химической обработки, — рассказали КП-Иркутск в Сибирском зоопарке. — Привозить елки можно в наши филиалы в микрорайоне Солнечный и в поселке Листвянка.
Как отметили в зоопарке, хвоей с удовольствием полакомятся осел и пони, козы, зайцы, дикобразы и медвежонок Байкал.
— Даже волки иногда не прочь пожевать хвою, — делится специалист Сибирского зоопарка. — Чувствуют, что это кладезь витаминов и микроэлементов.
Солидарны с коллегами и киперы в Иркутском Зоосаде. Там витаминизированных иголочек не против отведать почти все животные. И, кроме того, ветви елей — отличные подстилки: тут и аромат и фитонциды, которые подавляют рост бактерий.
Так, ответ на вопрос куда сдать елку после Нового года в Иркутске 2024, найден — в зоопарк. Однако, нести деревья можно только в Сибирский зоопарк и в Иркутский Зоосад. Зоопарк на Фортуне и Дом природы уже несколько лет хвойные не принимает.
— К нам привозят нераспроданные елки после закрытия елочных базаров, — рассказали в Иркутской зоогалерее. — Их каждый год оказывается достаточное для нас количество. От населения елки не принимаем.
НА ЗАМЕТКУ!
Если все же решили отнести елку на помойку
Запомните, не нужно кидать деревце в контейнер. Оно может сломать механизм мусоровоза. Елки относятся к крупногабаритному мусору и их нужно ставить в соответствующих местах на контейнерных площадках.
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Куда сдать елку после Нового года в Иркутске 2024: творчество или настой для ванн
Если вы натура творческая, то совершенно точно найдете и другое применение зеленому деревцу. Из опавших иголок можно выложить мозаику или создать уникальную картину из засушенных веточек. Полет фантазии неограничен!
Еще один вариант использования хвои — это фитотерапия. Как рассказал однажды в интервью КП-Иркутск заслуженный врач России Изислав Лившиц, иголки можно запарить кипятком на 20−30 минут и потом вылить настой в ванну. И для кожи хорошо, и для дыхания полезно. Прежде, конечно, надо посоветоваться с вашим врачом, уместны ли для вас такие процедуры. И, кстати, употреблять отвар внутрь не нужно. Если есть показания для этого, то покупать сборы лучше в аптеках.