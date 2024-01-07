«Всей семьей»: во Владивостоке празднуют Рождество в новом формате

Проект приурочен к объявленному президентом Году семьи. Инициатором выступила общественная организация «Я помогаю детям». Каждая семья-участник один раз в неделю получает несложные задания, которые нужно выполнить всем вместе: нарядить елку, сходить в музей, заняться спортом или приготовить ужин. Выполняя задание, нужно обязательно сфотографироваться. Затем фото опубликовать на своей странице в Вконтакте или Одноклассниках. Обязательное условие — поставить хештэг проекта #всейсемьей.