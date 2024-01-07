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«Всей семьей»: во Владивостоке празднуют Рождество в новом формате

Главный православный праздник впервые отмечают в рамках семейного проекта.
Источник: PrimaMedia.ru

На центральной площади Владивостока проходит празднование Рождества Христова. В этом году мероприятия проходят в рамках большого проекта «Всей семьей», сообщает ИА PrimaMedia.

Проект приурочен к объявленному президентом Году семьи. Инициатором выступила общественная организация «Я помогаю детям». Каждая семья-участник один раз в неделю получает несложные задания, которые нужно выполнить всем вместе: нарядить елку, сходить в музей, заняться спортом или приготовить ужин. Выполняя задание, нужно обязательно сфотографироваться. Затем фото опубликовать на своей странице в Вконтакте или Одноклассниках. Обязательное условие — поставить хештэг проекта #всейсемьей.

Возможно, из-за морозов на центральной площади было немноголюдно. В основном пришли семьи с детьми, чтобы не только посмотреть праздничный концерт, но и покататься на коньках и с ледяной горки новогоднего городка.

С праздником жителей и гостей Владивостока поздравил глава города Константин Шестаков. Яркие номера подготовили творческие коллективы города и края. О значении главного православного праздника рассказал епископ Владивостокской епархии Иннокентий.

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