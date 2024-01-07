Два масштабных дорожных объекта реконструируют в Иркутской области в 2024 году

Ранее Комсомолка сообщала о том, что на 16 фасадах исторических зданий, расположенных по улице Карла Маркса в Иркутске установили подсветку. Для этого потребовалось более 2 тысяч светильников. Монтаж провели в рамках проекта «Туристический код центра города по нацпроекту “Туризм и индустрия гостеприимства”.