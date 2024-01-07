Два масштабных дорожных объекта реконструируют в Иркутской области в 2024 году

В Иркутской области в 2024 году реконструируют два масштабных дорожных объекта. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
— Запланировано завершить первый этап реконструкции на автомобильной грунтовой дороге Иркутск — Оса — Усть-Уда на участке со 160-го по 215-й км в Осинском районе. Реконструкция этой автодороги станет самым масштабным объектом 2024 года, — говорится в сообщении.
13 километров заасфальтированной дороги планируется сдать к концу года. Стоимость работ составит 1,7 миллиардов рублей. Кроме того, в 2024 году в Чунском районе начнется реконструкция автомобильной дороги Тайшет — Чуна — Братск на участке 82-й — 89-й километр.
Ранее Комсомолка сообщала о том, что на 16 фасадах исторических зданий, расположенных по улице Карла Маркса в Иркутске установили подсветку. Для этого потребовалось более 2 тысяч светильников. Монтаж провели в рамках проекта «Туристический код центра города по нацпроекту “Туризм и индустрия гостеприимства”.