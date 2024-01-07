В Красноярском крае более девяти тысяч человек пришли на рождественские службы

По данным ведомства, религиозные мероприятия прошли в 74 православных храмах, десяти соборах и четырех монастырях. Общественный порядок поддерживали не только полицейские, но и представители Енисейского казачьего войска и народные дружины. Также помогали сотрудники Росгвардии.