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В Красноярском крае более девяти тысяч человек пришли на рождественские службы

Нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Больше девяти тысяч верующих в Красноярском крае приняли участие в рождественских службах. Об этом рассказали в краевой полиции.

По данным ведомства, религиозные мероприятия прошли в 74 православных храмах, десяти соборах и четырех монастырях. Общественный порядок поддерживали не только полицейские, но и представители Енисейского казачьего войска и народные дружины. Также помогали сотрудники Росгвардии.

Как отметили в ГУ МВД России по Красноярскому краю, все мероприятия прошли без происшествий. Нарушений общественного порядка зафиксировано не было.