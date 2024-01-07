В Красноярске ожидаются температурные качели на первой рабочей неделе года

В Красноярске на первой рабочей неделе 2024 года синоптики прогнозируют резкие перепады дневной и ночной температуры. Кроме того, по данным Гидрометцентра России, в городе будет ветрено и снежно.
В понедельник, 8 января, синоптики прогнозируют до −5 градусов днём, до −5 градусов будет и ночью. Ожидается небольшой снег и юго-западный ветер до 6 метров в секунду, сохраняется облачность.
Во вторник, 9 января, в городе ожидается до −3 градусов в дневное время, ночью похолодает до −19 градусов. Прогнозируется небольшой снег, переменная облачность и юго-западный ветер до 5 метров в секунду.
В среду, 10 января, в дневное время суток температура составит до −15 градусов, в ночное время — до −21 градуса. Прогнозируется сильный снегопад в ночь с 10-го на 11 января, ожидается южный ветер до 3 метров в секунду, сохраняется переменная облачность.
В четверг, 11 января, красноярцев ожидает потепление до −3 градусов в дневное время суток, ночью похолодает до −17 градусов. Ночью ожидается снегопад и юго-западный ветер до 3 метров в секунду. Синоптики прогнозируют переменную облачность.
В пятницу, 12 января, днём ожидается до −6 градусов, ночью похолодает до −22 градусов. Прогнозируется облачная погода, снегопад и западный ветер до 6 метров в секунду.