В Красноярске ожидаются температурные качели на первой рабочей неделе года

В среду, 10 января, в дневное время суток температура составит до −15 градусов, в ночное время — до −21 градуса. Прогнозируется сильный снегопад в ночь с 10-го на 11 января, ожидается южный ветер до 3 метров в секунду, сохраняется переменная облачность.