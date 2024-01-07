Зимняя радуга на рассвете: в Новосибирске из-за мороза засияло солнечное гало

Утром 7 января над Новосибирском засияло солнечное гало. Это природное явление еще называют зимней радугой — вокруг солнца образуется кольцо света, в котором можно разглядеть разноцветные полосы.
Гало хорошо видно на Михайловской набережной.
Синоптики объяснили, что такое зрелище довольно часто можно наблюдать в морозы.
Специалисты Западно-Сибирского Гидрометцентра поясняли, что радуга зимой появляется из-за преломления солнечных лучей в мельчайших кристалликах льда и снега. Такое может возникать, когда в атмосфере большая концентрация снежинок. 7 января снова резко похолодало.