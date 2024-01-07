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Зимняя радуга на рассвете: в Новосибирске из-за мороза засияло солнечное гало

Над набережной Новосибирска утром в Рождество появилось солнечное гало.
Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 87% 750 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

Утром 7 января над Новосибирском засияло солнечное гало. Это природное явление еще называют зимней радугой — вокруг солнца образуется кольцо света, в котором можно разглядеть разноцветные полосы.

Гало хорошо видно на Михайловской набережной.

Синоптики объяснили, что такое зрелище довольно часто можно наблюдать в морозы.

Специалисты Западно-Сибирского Гидрометцентра поясняли, что радуга зимой появляется из-за преломления солнечных лучей в мельчайших кристалликах льда и снега. Такое может возникать, когда в атмосфере большая концентрация снежинок. 7 января снова резко похолодало.