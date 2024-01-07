В Ташкенте отпраздновали Рождество — видео

Православные жители Ташкента отметили Рождество. Традиционная рождественская служба прошла в субботу в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы.
Провел ее митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Подробности — в нашем видео.
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Православные жители Ташкента отметили Рождество. Традиционная рождественская служба прошла в субботу в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы.
Провел ее митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Подробности — в нашем видео.