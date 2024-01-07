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В Ташкенте отпраздновали Рождество — видео

Традиционная рождественская служба прошла в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы.
Источник: Sputnik.uz

Православные жители Ташкента отметили Рождество. Традиционная рождественская служба прошла в субботу в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы.

Провел ее митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Подробности — в нашем видео.

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