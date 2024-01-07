Самарцы встретили Рождество в храмах

Глава региона особо отметил, что сегодня вся страна молится за героев, которые с оружием в руках защищают родную землю, за тех, кто в эти непростые времена помогает российской армии и семьям военнослужащих, поддерживает жителей освобожденных территорий, помогая им налаживать мирную жизнь.