Жители Самары предложили продлить метро до Южного города

В Самаре местные жители предложили продлить линию метро и добавить новые станции. Горожане рассказали, в каком направлении стоит начать строительство.
Самарцы считают, что добавить новые станции стоит в отдаленные районы — в Крутые ключи и в Южный город. Это позволит разгрузить дороги и переполненный общественный транспорт. Кроме того, горожане смогли бы быстрее добираться до центральной части города.
Напомним, в областной столице продолжается строительство новой станции метро «Театральная». Власти планируют проложить вторую линию метро — от Фрунзенского моста до Центрального автовокзала.