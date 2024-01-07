Рождество в Крыму и Севастополе: растут грибы и зреет земляничник в январе 2024

Зима на Крымском полуострове не отменяет цветение подснежников, сбор ягод и грибов.
На зимних каникулах можно взять лукошко, или банальный полиэтиленовый пакет, и отправиться в леса и горы за дарами природы.
ЯГОДЫ ОТ БЕССТЫДНИЦЫ.
— В Батилимане уже созрел земляничник. Ягоды не особо много, не как раньше ведра набирали, но наелись от пуза, — поделилась с КП-Крым жительница Симферополя Майя Галушко.
Ласпинская бухта Севастополя — это одна из крайних точек Южного берега Крыма, вот в субтропическом климате и благополучно растет и плодоносит земляничник, который еще называют бесстыдницей из-за сезонной «линьки» коры.
Ягоды, положа руку на сердце, мало по вкусу напоминают землянику, разве только цветом похожи, но их можно есть прямо с дерева или варить вкуснейшее варенье.
Кстати, Батилиман — урочище на побережье Ласпинской бухты в Балаклавском районе Севастополя.
«МЫШКОВАТЬ» ГРИБНИКУ НЕ ЗАЗОРНО.
На несколько километров отъедешь от побережья Черного моря и там уже другая гастрономическая история начинается — грибная.
Январь на календаре, а на Крымском полуострове в разгаре грибной сезон. Особо продвинутые любители тихой охоты могут похвалиться таким ценным трофеем, как рыжики.
Рядовые грибники безумно радуются и мышатам. Это мелкий по размерам, но очень урожайный гриб из рода рядовок, с серо-бархатистой шляпкой, которая и стала поводом для «причисления» к грызунам. Мышата чаще всего водятся там, где песчаные почвы и хвойные леса.
— В Бахчисарайском районе, когда возвращались с Ласпи, набрали целый пакет мышат. Настоящие лесные грибы к Рождественскому столу — лучше блюда и не придумать. Да и готовить легко, нужно отварить минут 15, потом поджарить и наслаждайся экологически чистым деликатесом. Мне «мышковать» не стыдно, — рассказала крымчанка.
Остается, напомнить, чтобы не попасть в беду, нужно собирать грибы в съедобности, которых вы уверены.