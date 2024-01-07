Рождество в Крыму и Севастополе: растут грибы и зреет земляничник в январе 2024

Рядовые грибники безумно радуются и мышатам. Это мелкий по размерам, но очень урожайный гриб из рода рядовок, с серо-бархатистой шляпкой, которая и стала поводом для «причисления» к грызунам. Мышата чаще всего водятся там, где песчаные почвы и хвойные леса.