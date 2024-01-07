Путин поздравил православных верующих с Рождеством

«Эти незыблемые ценности играют особую роль в истории нашей страны, на протяжении веков служат надёжной духовной, нравственной опорой общества», — говорится в поздравлении.
Глава государства также отметил, что РПЦ и другие христианские конфессии России вносят огромный вклад в сбережение богатейшего культурного наследия страны, укрепление института семьи и воспитание молодежи. Президент также отдельно отметил усилия религиозных организаций по поддержке участников специальной военной операции, жителей Донбасса и Новороссии.
В Рождественскую ночь Путин посетил богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа в подмосковном Ново-Огареве. Вместе с ним на службе были также семьи военнослужащих, погибших в зоне спецоперации. В сочельник президент провел с ними встречу в Ново-Огареве, передает пресс-служба Кремля.
«Как вы знаете, многие наши мужчины, мужественные, героические наши ребята, воины России и сейчас, в праздник, с оружием в руках отстаивают интересы нашей страны. Поэтому, во-первых, хотел бы, чтобы мы вместе с вами отсюда всех поздравили с этим праздником», — сказал Путин в начале встречи.
Президент также выразил надежду на то, что эта встреча станет «ясным, понятным сигналом» для представителей всех уровней власти к тому, чтобы всегда быть готовыми оказать поддержку близким погибших военных.
«А жизнь сложна, многообразна — всегда встречаются случаи, они часто возникают, когда нужна поддержка со стороны. Надеюсь, что так и будет», — пояснил Путин.
1 января глава государства встретился в Ново-Огареве с участниками спецоперации, на мероприятии присутствовали, как отметил сам Путин, бойцы самых разных видов и родов ВС России. На встрече президент обсудил с ними, как идет их боевая работа, а также поздравил военных с Новым годом.