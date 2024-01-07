Путин поздравил православных верующих с Рождеством

«Как вы знаете, многие наши мужчины, мужественные, героические наши ребята, воины России и сейчас, в праздник, с оружием в руках отстаивают интересы нашей страны. Поэтому, во-первых, хотел бы, чтобы мы вместе с вами отсюда всех поздравили с этим праздником», — сказал Путин в начале встречи.