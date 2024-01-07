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В Красноярске установили рекорд России по игре в снежки

Рекорд России по массовой игре в снежки установили в Красноярске.

Об этом 6 января сообщили в региональном министерстве спорта. В ведомстве подводят итоги 2023 года.

В Красноярске установили рекорд России по массовой игре в снежки. В 2023 году в рамках Всероссийского зимнего фестиваля Ассоциации студенческих спортивных клубов России 558 студентов-спортсменов сыграли в снежки, что стало рекордом России.

Также на фестивале представители молодежи играли в волейбол, регби на снегу, керлинг, фиджитал-хоккей. Прошли соревнования по лыжным гонкам.

«Развитие студенческого спорта в Красноярском крае является одной из приоритетных задач регионального министерства спорта», — сообщили в министерстве спорта.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае установили 13 рекордов Гиннеса.

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