В Красноярске установили рекорд России по игре в снежки

Об этом 6 января сообщили в региональном министерстве спорта. В ведомстве подводят итоги 2023 года.
В Красноярске установили рекорд России по массовой игре в снежки. В 2023 году в рамках Всероссийского зимнего фестиваля Ассоциации студенческих спортивных клубов России 558 студентов-спортсменов сыграли в снежки, что стало рекордом России.
Также на фестивале представители молодежи играли в волейбол, регби на снегу, керлинг, фиджитал-хоккей. Прошли соревнования по лыжным гонкам.
«Развитие студенческого спорта в Красноярском крае является одной из приоритетных задач регионального министерства спорта», — сообщили в министерстве спорта.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае установили 13 рекордов Гиннеса.