По данным ведомства, в этом году в Татарстане выявили всего пять случаев кори. В прошлом году таких случаев было 146. За контактными установили меднаблюдение, врачи проводят вакцинацию.
В РФ с января по сентябрь прошлого года в РФ выявили почти 5 тыс. случаев кори среди несовершеннолетних. Это в 262 раза больше, чем годом ранее.
«Ъ-Казань».
Роспотребнадзор опроверг информацию о вспышке кори в Татарстане
Управление Роспотребнадзора по Татарстану опровергло заявление главы Вятских Полян Валерия Машкина, который накануне призвал воздержаться от поездок в соседний регион из-за неблагоприятной эпидситуации с корью. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».
По данным ведомства, в этом году в Татарстане выявили всего пять случаев кори. В прошлом году таких случаев было 146. За контактными установили меднаблюдение, врачи проводят вакцинацию.