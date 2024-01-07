Роспотребнадзор опроверг информацию о вспышке кори в Татарстане

По данным ведомства, в этом году в Татарстане выявили всего пять случаев кори. В прошлом году таких случаев было 146. За контактными установили меднаблюдение, врачи проводят вакцинацию.



В РФ с января по сентябрь прошлого года в РФ выявили почти 5 тыс. случаев кори среди несовершеннолетних. Это в 262 раза больше, чем годом ранее.



«Ъ-Казань».