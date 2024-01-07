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Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет» представляет прогноз погоды с 7 по 9 января в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.
Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 100% 750 мм рт. ст. +3°
Источник: Zakon.kz

Астана

7 января: облачно, осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Скорость ветра 9−14 м/с. Температура воздуха ночью −4−6 °C, днем около 0.

8 января: облачно, осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Скорость ветра 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2 °C, днем 0,-2 °C.

9 января: облачно, небольшой снег, низовая метель. Скорость ветра ночью 9−14, днем 5−10 м/с. Температура воздуха ночью −20−22 °C, днем −20−22 °C.

Алматы

7 января: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха ночью 0,+2 °C, днем +2 °C.

8 января: переменная облачность, дождь. Скорость ветра 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2 °C, днем +5+7 °C.

9 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2 °C, днем +5+7 °C.

Шымкент

7 января: переменная облачность, дождь. Скорость ветра 2 м/с. Температура воздуха ночью +4+6 °C, днем +10 °C.

8 января: переменная облачность, осадки (преимущественно дождь). Скорость ветра 8−13, ночью и утром порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +2+4 °C, днем +5+7 °C.

9 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −1+1 °C, днем +8+10 °C.