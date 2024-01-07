Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Астана
7 января: облачно, осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Скорость ветра 9−14 м/с. Температура воздуха ночью −4−6 °C, днем около 0.
8 января: облачно, осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Скорость ветра 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2 °C, днем 0,-2 °C.
9 января: облачно, небольшой снег, низовая метель. Скорость ветра ночью 9−14, днем 5−10 м/с. Температура воздуха ночью −20−22 °C, днем −20−22 °C.
Алматы
7 января: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха ночью 0,+2 °C, днем +2 °C.
8 января: переменная облачность, дождь. Скорость ветра 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2 °C, днем +5+7 °C.
9 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2 °C, днем +5+7 °C.
Шымкент
7 января: переменная облачность, дождь. Скорость ветра 2 м/с. Температура воздуха ночью +4+6 °C, днем +10 °C.
8 января: переменная облачность, осадки (преимущественно дождь). Скорость ветра 8−13, ночью и утром порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +2+4 °C, днем +5+7 °C.
9 января: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −1+1 °C, днем +8+10 °C.