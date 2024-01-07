В Волгограде коммунальщики ликвидируют последствия ледяного дождя на тротуарах

Мэрия Волгограда отчиталась о борьбе с последствиями ледяного дождя: в ночь на Рождество коммунальные службы города всю ночь сыпали песок на пешеходные зоны и тротуары, на проезжую часть, особенно на подходах к храмам, в которые на праздничную службу устремились тысячи горожан. До сих пор в Волгограде очень скользко — температура воздуха скачет с минуса на плюс, осадки продолжаются, растаявшие лужи вновь замерзают. Всего в ночь на 7 января, по информации администрации Волгограда, на улицы города высыпали 240 тонн песко-соляной смеси.